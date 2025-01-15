Суд ЕС подтвердил санкции против российского мобильного оператора "Мегафон"

Суд ЕС не стал отменять санкции против российского оператора мобильной связи "Мегафон".

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решением суда.

По мнению суда в Люксембурге, компания была справедливо внесена в санкционный список.

"Суд общей юрисдикции подтвердил ограничительные меры, введенные против российского оператора мобильной связи "Мегафон". Включение и сохранение названия этой компании в списках субъектов, на которых распространяются ограничительные меры, было обоснованным", – говорится в решении суда.

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"Мегафон" – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, к которой причастен российско-узбекский олигарх Алишер Усманов.

В феврале 2023 года Совет ЕС добавил "Мегафон" в список организаций, против которых вводятся ограничительные меры. Например, этим компаниям нельзя поставлять товары, которые также могут быть использованы в военных целях.

Совет ЕС обосновал свое решение тем, что "Мегафон" непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины. Санкции были продлены в июле 2023 года и январе 2024 года.

Напомним, ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Как сообщалось, Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

Ранее Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран представила свои предложения по 16-му пакету санкций. В частности, страны требуют ограничений против импорта российского газа и сжиженного природного газа.