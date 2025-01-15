Сибіга: відновлення пам’ятника на горі Монастир у Польщі лишається на порядку денному

Київ теж вимагає гідного вшанування української пам'яті на території Польщі і питання відновлення пам’ятника на горі Монастир лишається на порядку денному.

Про це глава МЗС Андрій Сибіга сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністр відзначив суттєвий прогрес у питаннях історичної пам'яті, і зараз у цій сфері слова не розходяться зі справами.

"Зараз – з боку України, та я сподіваюся і переконаний, що так само буде і з боку Польщі. Деполітизація питань, пов'язаних з історичною пам'яттю, відповідає обопільним інтересам", – наголосив Сибіга.

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За його словами, з Польщею створено робочу групу, до якої увійшли авторитетні, знані історики з обох боків, а координують її міністерства культури. Українська і польська частини цієї групи передали одна одній список місць пам'яті, у вшануванні яких зацікавлені Україна та Польща відповідно.

"Відновлення памʼятника на горі Монастир теж залишається на порядку денному.Всі питання вирішуємо поетапно.

Наш підхід полягає у тому, що ми теж вимагаємо гідного вшанування української пам'яті на території Польщі. Тепер дочекаймося рішень польської сторони", – заявив Сибіга.

Водночас міністр вкотре закликав польських політиків не використовувати чутливі питання, щодо яких зараз є прогрес, в кон'юнктурних політичних цілях.

"У демократії неможливо примусити політика припинити робити якісь заяви. Але мінімізувати їх – в наших силах. Треба позбавити подібні заяви ґрунту, зробити їх порожніми.

Для цього Україна і Польща мають йти назустріч одна одній у питаннях, які болючі для суспільства, але потребують вирішення. І ми на доброму шляху", – резюмував міністр.

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

Нагадаємо, українська сторона вже тривалий час вимагає відновлення сплюндрованої у січні 2020 року могили вояків УПА у Монастирі. Знищену надмогильну плиту тоді відновили, але без списку імен воїнів УПА, які загинули у боях з радянським НКВС.