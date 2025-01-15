Сибига: восстановление памятника на горе Монастыр в Польше остается на повестке дня

Киев тоже требует достойного чествования украинской памяти на территории Польши и вопрос восстановления памятника на горе Монастыр остается на повестке дня.

Об этом глава МИД Андрей Сибига сказал в интервью "Европейской правде".

Министр отметил существенный прогресс в вопросах исторической памяти, и сейчас в этой сфере слова не расходятся с делами.

"Сейчас – со стороны Украины, и я надеюсь и убежден, что так же будет и со стороны Польши. Деполитизация вопросов, связанных с исторической памятью, отвечает обоюдным интересам", – подчеркнул Сибига.

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По его словам, с Польшей создана рабочая группа, в которую вошли авторитетные, известные историки с обеих сторон, а координируют ее министерства культуры. Украинская и польская части этой группы передали друг другу список мест памяти, в чествовании которых заинтересованы Украина и Польша соответственно.

"Восстановление памятника на горе Монастыр тоже остается на повестке дня, все вопросы решаем поэтапно.

Наш подход заключается в том, что мы тоже требуем достойного чествования украинской памяти на территории Польши. Теперь дождемся решений польской стороны", – заявил Сибига.

В то же время министр в очередной раз призвал польских политиков не использовать чувствительные вопросы, по которым сейчас есть прогресс, в конъюнктурных политических целях.

"В демократии невозможно заставить политика прекратить делать какие-то заявления. Но минимизировать их – в наших силах. Надо лишить подобные заявления почвы, сделать их пустыми.

Для этого Украина и Польша должны идти навстречу друг другу в вопросах, которые болезненны для общества, но требуют решения. И мы на хорошем пути", – резюмировал министр.

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".

Напомним, украинская сторона уже длительное время требует восстановления оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.