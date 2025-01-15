Україна запросила до Києва вище керівництво США, також "зацікавлені" у візиті Трампа – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна вже запросила до Києва вище керівництво майбутньої адміністрації Білого дому.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга зазначив, що Україна розглядає зміну влади у США як "додаткові можливості та додатковий шанс" та розповів, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак має прямі контакти з майбутньою адміністрацією Білого дому.

"Після 20 січня, коли вже не буде юридичних обмежень для офіційних контактів, ми дуже сподіваємося на початок активної фази наших формальних відносин.

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Для нас важливо, щоб у США було усвідомлення, що безпека України – це невід'ємний елемент трансатлантичної безпеки. Що ми з ними об'єднані спільним інтересом. І ми дуже хочемо, щоби перші візити вищих представників нової адміністрації США відбулися в Україну, і передаємо нашим американським друзям і союзникам сигнали про це", – розповів глава МЗС.

Сибіга зазначив, що візиту спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога, який відклали з юридичних причин, варто очікувати після інавгурації.

"Я не буду оголошувати дату, бо це має бути рішення спецпредставника, але ми очікуємо його якнайшвидше і готові відразу (після інавгурації. – Ред.) приступити до роботи", – сказав він.

Міністра запитали також про те, де Україна допускає проведення потенційних майбутніх перемовин про всеосяжний мир, до яких планує долучитися Дональд Трамп, якщо це буде все ж не в Києві.

"Ми зацікавлені, безумовно, також у візиті президента. Але головне – не місце, а результат. Дуже важливо, щоб відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Це дійсно дуже важливо. І далі вже будемо визначатися щодо подальших кроків для досягнення нашої спільної із США мети – справедливого миру", – відповів Андрій Сибіга.

Також він запевнив, що Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з правителем Росії Владіміром Путіним.

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