Украина пригласила в Киев высшее руководство США, также "заинтересованы" в визите Трампа – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина уже пригласила в Киев высшее руководство будущей администрации Белого дома.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига отметил, что Украина рассматривает смену власти в США как "дополнительные возможности и дополнительный шанс" и рассказал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак имеет прямые контакты с будущей администрацией Белого дома.

"После 20 января, когда уже не будет юридических ограничений для официальных контактов, мы очень надеемся на начало активной фазы наших формальных отношений.

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Для нас важно, чтобы у США было осознание, что безопасность Украины – это неотъемлемый элемент трансатлантической безопасности. Что мы с ними объединены общим интересом. И мы очень хотим, чтобы первые визиты высших представителей новой администрации США состоялись в Украину, и передаем нашим американским друзьям и союзникам сигналы об этом", – рассказал глава МИД.

Сибига отметил, что визита спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который отложили по юридическим причинам, стоит ожидать после инаугурации.

"Я не буду объявлять дату, потому что это должно быть решение спецпредставителя, но мы ожидаем его как можно быстрее и готовы сразу (после инаугурации. – Ред.) приступить к работе", – сказал он.

Министра спросили также о том, где Украина допускает проведение потенциальных будущих переговоров о всеобъемлющем мире, к которым планирует присоединиться Дональд Трамп, если это будет все же не в Киеве.

"Мы заинтересованы, безусловно, также в визите президента. Но главное – не место, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Это действительно очень важно. И дальше уже будем определяться относительно дальнейших шагов для достижения нашей общей с США цели – справедливого мира", – ответил Андрей Сибига.

Также он заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с правителем России Владимиром Путиным.

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