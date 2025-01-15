Вірменія викликала на килим посла Росії через програму Дмитрія Кисельова

Міністерство закордонних справ Вірменії в середу, 15 січня, викликало посла Росії Сергєя Копиркіна у звʼязку з антивірменськими висловлюваннями в програмі пропагандиста Дмитрія Кисельова "Вести недели".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні вірменського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Вірменії вказало, що в програмі "Вести недели" від 12 січня "було озвучено штучно генеровані наративи, спрямовані проти суверенітету і територіальної цілісності Республіки Вірменія".

У звʼязку з цим МЗС викликало російського посла та вручило йому відповідну ноту протесту.

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У повідомленні не уточнюється, що саме викликало обурення вірменської сторони.

У своїй програмі Кисельов обурювався намірами Єревана вступити в Європейський Союз та нібито його відмовою від відкриття Зангезурського коридору – сполучення до азербайджанського ексклава Нахічевані, яке мало б пролягати територією Вірменії.

Сам Кисельов сказав одному з російських пропагандистських ЗМІ, що не розуміє, "яке конкретно висловлювання зачепило вірменських братів".

Як зазначає Aysor.am, після повідомлення МЗС Вірменії міністр високотехнологічної промисловості країни Мхітар Айрапетян допустив, що трансляція програми "Вести недели" у Вірменії може бути заблокована.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Вірменія висловлює протест російському послу через висловлювання, спрямовані проти її країни. Ще в жовтні 2023 року Єреван відреагував на програму на "Первом канале", де очорнювали вірменського премʼєра Нікола Пашиняна.