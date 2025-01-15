Армения вызвала на ковер посла России из-за программы Дмитрия Киселева

Министерство иностранных дел Армении в среду, 15 января, вызвало посла России Сергея Копыркина в связи с антиармянскими высказываниями в программе пропагандиста Дмитрия Киселева "Вести недели".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении армянского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство Армении указало, что в программе "Вести недели" от 12 января "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

В связи с этим МИД вызвал российского посла и вручил ему соответствующую ноту протеста.

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В сообщении не уточняется, что именно вызвало возмущение армянской стороны.

В своей программе Киселев возмущался намерениями Еревана вступить в Европейский Союз и якобы его отказом от открытия Зангезурского коридора – сообщения в азербайджанский эксклав Нахичевань, которое должно было бы пролегать по территории Армении.

Сам Киселев сказал одному из российских пропагандистских СМИ, что не понимает, "какое конкретно высказывание задело армянских братьев".

Как отмечает Aysor.am, после сообщения МИД Армении министр высокотехнологичной промышленности страны Мхитар Айрапетян допустил, что трансляция программы "Вести недели" в Армении может быть заблокирована.

Отметим, что это не первый случай, когда Армения выражает протест российскому послу из-за высказываний, направленных против ее страны. Еще в октябре 2023 года Ереван отреагировал на программу на "Первом канале", где очерняли армянского премьера Никола Пашиняна.