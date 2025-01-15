В Италии требуют отставки Сальвини из-за систематических задержек поездов

В Италии требуют отставки вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини после ряда серьезных задержек в работе железнодорожной сети.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Масштабные перебои в работе поездов по всей Италии становятся все более привычным явлением, оставляя пассажиров в затруднительном положении – иногда на несколько часов.

В среду сообщалось о задержках на региональных маршрутах в центральной Италии и в междугороднем сообщении между Римом и Неаполем. Во вторник проблемы с электричеством почти на час заблокировали главный железнодорожный узел столицы, что привело к длительным задержкам. В то же время непогода осложнила железнодорожное сообщение на юге страны.

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В редкий момент единства все основные лидеры оппозиции выразили свой гнев по поводу деятельности Сальвини на этой неделе. Центристская партия "Живая Италия" бывшего премьера Маттео Ренци подала петицию с требованием заставить Сальвини уйти в отставку.

"Национальная железнодорожная сеть находится в состоянии коллапса. Ежедневно тысячи итальянцев страдают от невыносимых задержек, постоянных поломок, отмененных поездов и унизительных условий путешествий", – заявила партия.

Сальвини отверг критику, а его партия "Лига" утверждает, что железнодорожная система расплачивается за годы недоинвестирования.

В среду государственный железнодорожный оператор Ferrovie dello Stato заявил, что его услуги саботируются, а многие сложные проблемы возникают в часы пик, вызывая максимальные перебои.

Партия "Братья Италии" премьера Джорджи Мелони стала на сторону своего союзника, который оказался под огнем критики.

Кроме регулярных технических проблем, железнодорожный транспорт в течение последнего года страдает от забастовок, последняя из которых состоялась в прошлую пятницу.

Напомним, ранее в Италии министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджа попал в скандал, когда по его требованию остановили скоростной поезд.

А в Германии более трети поездов дальнего следования опаздывают.