Дві найбільші партії Ірландії наближаються до коаліційної угоди

Правоцентристські "Фіне Гел" та "Фіанна Файл", які отримали найбільше місць за результатами парламентських виборів в Ірландії наприкінці листопада, досягли прогресу у формуванні коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

За словами одного з провідних депутатів від "Фіне Гел" Пітера Берка, переговори про коаліцію ще не завершилися, хоча програма уряду "має бути опублікована протягом наступних 24 годин".

Його заява пролунала після повідомлень у кількох ірландських ЗМІ про те, що "Фіне Гел" та "Фіанна Файл" уклали коаліційну угоду.

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Партіям разом не вистачає одного мандата для більшості, тож вони вели переговори із сімома незалежними депутатами.

Один із них Баррі Хенеган повідомив Reuters, що депутати зустрінуться з "Фіне Гел" та "Фіанна Файл" у середу, 15 січня, щоб обговорити проєкт коаліційної угоди та вирішити, чи підтримувати його.

"Фіанна Файл" і "Фіне Гел" на виборах до парламенту Ірландії 29 листопада здобули 86 із мінімально необхідних для більшості 87 мандатів.

Партії сподіваються підписати угоду до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа наступного тижня, позаяк його обіцянки знизити корпоративний податок і запровадити тарифи становлять потенційно серйозну загрозу для ірландської економіки, орієнтованої на міжнародні компанії.

Більше про результати парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".