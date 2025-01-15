В Ирландии договорились о формировании коалиции

Две крупнейшие партии парламента Ирландии, правоцентристские "Фианна Файл" и "Фине Гэл", вместе с группой независимых депутатов договорились о формировании правительственной коалиции.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

По словам представителя "Фианна Файл" на коалиционных переговорах Джеймса Лоулесса, в коалицию войдут девять независимых депутатов, что обеспечит ей 95 голосов при минимально необходимых 87.

Согласно условиям коалиционного соглашения, детали которого должны быть обнародованы позже в среду, двое независимых депутатов войдут в новое правительство в качестве младших министров.

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Ожидается, что премьером Ирландии как минимум до ноября 2027 года будет глава "Фианна Файл" Михол Мартин, чья партия получила больше всего мандатов в парламенте.

Если коалиционное соглашение одобрят две правоцентристские партии и независимые депутаты, новое правительство Ирландии сможет начать работу до следующей среды, 22 января.

Напомним, "Фианна Файл" и "Фине Гэл" на выборах в парламент Ирландии 29 ноября получили 86 из минимально необходимых для большинства 87 мандатов.

Партии надеялись подписать соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа на следующей неделе, поскольку его обещания снизить корпоративный налог и ввести тарифы представляют потенциально серьезную угрозу для ирландской экономики, ориентированной на международные компании.

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".