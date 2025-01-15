У Латвії колишнього радянського офіцера посадили на 8 років за шпигунство на користь РФ

Ризький районний суд цього тижня засудив 72-річного громадянина Росії, колишнього радянського офіцера, до восьми років позбавлення волі за шпигунство на користь РФ.

Про це повідомили в прокуратурі Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з обвинувальним висновком прокуратури, чоловік отримував публічно доступну інформацію про політичні процеси в Латвії, критичну інфраструктуру і військові об'єкти на околицях Ризького аеропорту, а також про те, що відбувається в самому аеропорту, про ремонтні роботи, що проводяться на його території, будівництво ангарів. Крім того, чоловік спостерігав за територією, поблизу якої розміщений 17-й батальйон Земессардзе (Національна гвардія).

Отриману інформацію він передавав представнику російської розвідки під час особистих поїздок до Калінінграда.

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Обвинуваченню було важко встановити точний обсяг переданої інформації з огляду на те, що шпигунство здійснювалося протягом тривалого часу і обвинувачений сам їздив до Росії для передачі інформації.

Крім того, в його гаражі було знайдено брикети вибухових речовин: один брикет гексогену вагою 975 грамів і чотири брикети тротилу загальною вагою 759,4 грама, а також 136 патронів.

Прокурор попросила суд засудити чоловіка до восьми років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду за інкриміновані йому злочини. Суд ухвалив такий вирок.

Обвинувачений зможе оскаржити вирок у Ризькому окружному суді.

Служба державної безпеки (СДБ) затримала громадянина Росії 20 грудня 2023 року. Кримінальний процес щодо чоловіка було розпочато кількома днями раніше, 18 грудня. СДБ провела слідчі дії на п'яти пов'язаних із цією людиною об'єктах у Ризі та околицях.

У травні 2024 року служба передала справу для висунення обвинувачення.

10 січня у Польщі Окружний суд Варшави засудив до 8 місяців тюремного ув'язнення 18-річного громадянина Канади Лакена П. за шпигунство на користь РФ.

Нагадаємо, торік у вересні у Центральній в'язниці Риги помер Олег Бурак, який відбував 15-річний тюремний термін за шпигунство на Росію.