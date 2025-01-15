В Латвии бывшего советского офицера посадили на 8 лет за шпионаж в пользу РФ

Рижский районный суд на этой неделе приговорил 72-летнего гражданина России, бывшего советского офицера, к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу РФ.

Об этом сообщили в прокуратуре Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина получал публично доступную информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях Рижского аэропорта, а также о том, что происходит в самом аэропорту, о ремонтных работах, проводимых на его территории, строительстве ангаров. Кроме того, мужчина наблюдал за территорией, вблизи которой размещен 17-й батальон Земессардзе (Национальной гвардии).

Полученную информацию он передавал представителю российской разведки во время личных поездок в Калининград.

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Обвинению было трудно установить точный объем переданной информации ввиду того, что шпионаж осуществлялся в течение длительного времени и обвиняемый сам ездил в Россию для передачи информации.

Кроме того, в его гараже были найдены брикеты взрывчатых веществ: один брикет гексогена весом 975 граммов и четыре брикета тротила общим весом 759,4 грамма, а также 136 патронов.

Прокурор попросила суд приговорить мужчину к восьми годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за инкриминируемые ему преступления. Суд вынес такой приговор.

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина России 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс в отношении мужчины был начат несколькими днями ранее, 18 декабря. СГБ провела следственные действия на пяти связанных с этим человеком объектах в Риге и окрестностях.

В мае 2024 года служба передала дело для предъявления обвинения.

10 января в Польше Окружной суд Варшавы приговорил к восьми месяцам тюремного заключения 18-летнего гражданина Канады Лакена П. за шпионаж в пользу РФ.

Напомним, в сентябре прошлого года в Центральной тюрьме Риги умер Олег Бурак, отбывавший 15-летний тюремный срок за шпионаж на Россию.