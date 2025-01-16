Нового премьера Франции ждет первое голосование за недоверие

В парламенте Франции в четверг будут голосовать за выражение недоверия правительству Франсуа Байру, чуть более чем через месяц после начала его работы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вотум недоверия инициировали депутаты ультралевой "Непокоренной Франции", "Зеленые" и коммунисты. Дебаты начнутся с 15:00 по Парижу.

Согласно общим ожиданиям, Байру "переживет" это голосование, поскольку отправить правительство в отставку не получится без голосов ультраправого "Национального объединения".

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В то же время голосование должно показать, какой в конце концов окажется позиция социалистов. Днем часть членов фракции планируют встречу, чтобы обсудить свое решение. Байру, напомним, объявил о пересмотре непопулярной пенсионной реформы, что является одним из принципиальных требований и левых, и крайне правых.

Спикер Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве призвала депутатов "действовать ответственно", подчеркивая, что уже середина января, а Франция до сих пор не имеет утвержденного годового бюджета.

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