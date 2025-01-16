Зеленський вважає, що половина Європи ще не зрозуміла, чим є Росія

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки лише частина країн Європи добре розуміють реальну загрозу, яку становить Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю групі польських ЗМІ під час поїздки до Варшави.

Зеленського запитали, чи, на його думку, країни Заходу почали краще розуміти, чим є Росія і яку загрозу вона становить. На що він відповів, що більшість західних країн не хоче усвідомити, що на Україні РФ не зупиниться.

"Я вважаю, що це найголовніша помилка, тому що у цьому коріння відповідей на всі інші запитання. Тому що якщо ти точно знаєш що русскіє підуть далі, і ти в цьому впевнений...чому не посилити максимально Україну, чому не посилити виробництво для своїх збройних сил, чому не ввести санкції тотально?... Це помилка – не усвідомлювати до кінця, хто такий Путін", – зазначив Зеленський.

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Він додав, що коли йому кажуть, що "розуміють, що Путін ніколи не піде на Німеччину чи Францію" – це також хибне припущення, тому що навіть якщо це буде не безпосередньо збройна агресія, Росія може вести гібридну війну і завдавати значної шкоди.

В інтерв’ю Зеленський сказав, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".

Він також пояснив, що для України питання потенційних перемовин про припинення війни і гарантій безпеки нерозривно пов’язані між собою, тому що без надійних гарантій Росія може відновити сили і напасти знову.