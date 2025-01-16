Зеленский считает, что половина Европы еще не поняла, что такое Россия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока лишь часть стран Европы хорошо понимают реальную угрозу, которую представляет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью группе польских СМИ во время поездки в Варшаву.

Зеленского спросили, начали ли, по его мнению, страны Запада лучше понимать, чем является Россия и какую угрозу она представляет. На что он ответил, что большинство западных стран не хочет осознать, что на Украине РФ не остановится.

"Я считаю, что это самая главная ошибка, потому что в этом корни ответов на все остальные вопросы. Потому что если ты точно знаешь, что русские пойдут дальше, и ты в этом уверен ... почему не усилить максимально Украину, почему не усилить производство для своих вооруженных сил, почему не ввести санкции тотально? Это ошибка – не осознавать до конца, кто такой Путин", – отметил Зеленский.

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Он добавил, что когда ему говорят, что "понимают, что Путин никогда не пойдет на Германию или Францию" – это также ошибочное предположение, потому что даже если это будет не непосредственно вооруженная агрессия, Россия может вести гибридную войну и наносить значительный ущерб.

В интервью Зеленский сказал, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть жестче в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".

Он также пояснил, что для Украины вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны и гарантий безопасности неразрывно связаны между собой, потому что без надежных гарантий Россия может восстановить силы и напасть снова.