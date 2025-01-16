У Молдові пояснили, чому не затримали лідера невизнаного Придністров'я на шляху до РФ

В уряді Молдови пояснили, що лідера невизнаного Придністров’я Вадима Красносельського не затримали дорогою до Москви через його імунітет як учасника переговорного процесу щодо врегулювання придністровського конфлікту.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це сказав віцепрем’єр, очільник Бюро реінтеграції Олег Серебрян.

Серебряна запитали, чому Красносельському дозволили проїхати через підконтрольну уряду територію на шляху до Москви та не затримали його.

Серебрян пояснив, що Красносельський не повідомляв Кишинів про намір їхати через підконтрольну уряду територію у рамках робочої поїздки, тому її розглядали як приватну. "Немає ніяких положень, які б забороняли громадянам, які перетинають кордони Республіки Молдова, вільно пересуватися", – зазначив він.

Реклама:

"Елементи приватної поїздки були дотримані. Ви не бачили у російських ЗМІ фото, репортажів про зустрічі, які могли би підтвердити, що це робочий візит", – додав Олег Серебрян.

Віцепрем’єр також нагадав, що Красносельський має імунітет як учасник переговорного процесу щодо врегулювання придністровського конфлікту.

"Навіть в умовах війни, якщо ви парламентарі, берете участь у перемовинах, то ви маєте імунітет. Усіх, хто залучений до переговорів, не можна просто так затримати… Уявіть, які були б наслідки, яка була би реакція ОБСЄ чи інших посередників", – зазначив він.

Нагадаємо, днями лідер невизнаного регіону Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала цю поїздку словами про те, що Кишинів виступає за якнайшвидше покращення ситуації для людей у Придністров’ї, і "якщо цей візит вирішить проблему – нехай вона буде вирішена".

За даними російських ЗМІ, Москва і невизнане Придністров’я обговорюють можливість купівлі газу для невизнаного регіону у Європі за допомогою компанії-посередника, а витрати компенсуватиме Росія.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.



