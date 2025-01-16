В правительстве Молдовы объяснили, что лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского не задержали по дороге в Москву из-за его иммунитета как участника переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом сказал вице-премьер, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян.

Серебряна спросили, почему Красносельскому позволили проехать через подконтрольную правительству территорию на пути в Москву и не задержали его.

Серебрян пояснил, что Красносельский не сообщал Кишиневу о намерении ехать через подконтрольную правительству территорию в рамках рабочей поездки, поэтому ее рассматривали как частную. "Нет никаких положений, которые бы запрещали гражданам, пересекающим границы Республики Молдова, свободно передвигаться", – отметил он.

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"Элементы частной поездки были соблюдены. Вы не видели в российских СМИ фото, репортажей о встречах, которые могли бы подтвердить, что это рабочий визит", – добавил Олег Серебрян.

Вице-премьер также напомнил, что Красносельский имеет иммунитет как участник переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта.

"Даже в условиях войны, если вы парламентарии, участвуете в переговорах, то вы имеете иммунитет. Всех, кто вовлечен в переговоры, нельзя просто так задержать... Представьте, какие были бы последствия, какая была бы реакция ОБСЕ или других посредников", – отметил он.

Напомним, на днях лидер непризнанного региона Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки газа вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала эту поездку словами о том, что Кишинев выступает за скорейшее улучшение ситуации для людей в Приднестровье, и "если этот визит решит проблему – пусть она будет решена".

По данным российских СМИ, Москва и непризнанное Приднестровье обсуждают возможность покупки газа для непризнанного региона в Европе с помощью компании-посредника, а расходы будет компенсировать Россия.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблозеи "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.