У Стамбулі від контрафактного алкоголю померли 30 людей, влада почала розслідування

Влада Туреччини посилила боротьбу проти контрафактного алкоголю після того, як його вживання призвело до смерті щонайменше 30 людей у Стамбулі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Після вживання контрафактного алкоголю по медичну допомогу звернулись близько 80 жителів Стамбула. З них 30 загинули, а ще 31 був ушпиталений до відділення інтенсивної терапії.

У межах боротьби з контрафактним алкоголем було затримано шістьох підозрюваних, а ще двом – висунуті обвинувачення в умисному вбивстві.

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Крім того, стамбульські правоохоронці вилучили 29 тонн контрафактного алкоголю під час рейдів по місту з 1 січня і відкликали ліцензії у 64 підприємств за продаж контрафактного або контрабандного алкоголю.

"Ми вважаємо, що ті, хто спричиняє смерть десятків наших громадян, виробляючи або продаючи підроблений алкоголь, нічим не відрізняються від терористів, які вбивають людей", – заявили в офісі губернатора Стамбула.

Смертельні випадки від вживання контрафактного алкоголю у Туреччині стають все частішими, оскільки через стрімку інфляцію та податки ціни на алкогольні напої продовжують зростати, і більшість людей не можуть собі їх дозволити.

Нагадаємо, у 2008 році в Німеччині 54-річного чоловіка, який залишив отруєне дитяче харчування на полицях супермаркетів, засудили до 12,5 року позбавлення волі.