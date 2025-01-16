У Стамбулі від контрафактного алкоголю померли 30 людей, влада почала розслідування
Влада Туреччини посилила боротьбу проти контрафактного алкоголю після того, як його вживання призвело до смерті щонайменше 30 людей у Стамбулі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.
Після вживання контрафактного алкоголю по медичну допомогу звернулись близько 80 жителів Стамбула. З них 30 загинули, а ще 31 був ушпиталений до відділення інтенсивної терапії.
У межах боротьби з контрафактним алкоголем було затримано шістьох підозрюваних, а ще двом – висунуті обвинувачення в умисному вбивстві.
Крім того, стамбульські правоохоронці вилучили 29 тонн контрафактного алкоголю під час рейдів по місту з 1 січня і відкликали ліцензії у 64 підприємств за продаж контрафактного або контрабандного алкоголю.
"Ми вважаємо, що ті, хто спричиняє смерть десятків наших громадян, виробляючи або продаючи підроблений алкоголь, нічим не відрізняються від терористів, які вбивають людей", – заявили в офісі губернатора Стамбула.
Смертельні випадки від вживання контрафактного алкоголю у Туреччині стають все частішими, оскільки через стрімку інфляцію та податки ціни на алкогольні напої продовжують зростати, і більшість людей не можуть собі їх дозволити.
Нагадаємо, у 2008 році в Німеччині 54-річного чоловіка, який залишив отруєне дитяче харчування на полицях супермаркетів, засудили до 12,5 року позбавлення волі.