В Стамбуле от контрафактного алкоголя умерли 30 человек, власти начали расследование

Власти Турции усилили борьбу против контрафактного алкоголя после того, как его употребление привело к смерти по меньшей мере 30 человек в Стамбуле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

После употребления контрафактного алкоголя за медицинской помощью обратились около 80 жителей Стамбула. Из них 30 погибли, а еще 31 был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

В рамках борьбы с контрафактным алкоголем были задержаны шестеро подозреваемых, а еще двоим – предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

Реклама:

Кроме того, стамбульские правоохранители изъяли 29 тонн контрафактного алкоголя во время рейдов по городу с 1 января и отозвали лицензии у 64 предприятий за продажу контрафактного или контрабандного алкоголя.

"Мы считаем, что те, кто вызывает смерть десятков наших граждан, производя или продавая поддельный алкоголь, ничем не отличаются от террористов, которые убивают людей", – заявили в офисе губернатора Стамбула.

Смертельные случаи от употребления контрафактного алкоголя в Турции становятся все более частыми, поскольку из-за стремительной инфляции и налогов цены на алкогольные напитки продолжают расти, и большинство людей не могут себе их позволить.

Напомним, в 2008 году в Германии 54-летнего мужчину, который оставил отравленное детское питание на полках супермаркетов, приговорили к 12,5 годам лишения свободы.