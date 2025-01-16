Кандидат в президенти Польщі: Україна має знати, що у політиці діє правило взаємності

Кандидат у президенти Польщі, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", Кароль Навроцький заявив, що якщо він стане президентом, то Польща продовжить підтримувати Україну, але нагадав про необхідність дотримуватися принципу взаємності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

У Сеймі відбулася зустріч з послами та керівниками іноземних місій у Варшаві, організована фракцією "Права і справедливості". Під час конференції Навроцький виступив з промовою про зовнішню політику, в тому числі про відносини з Україною.

Навроцький сказав, що щодо України "Польща зробила і робить більше, ніж ми думали, що зможемо зробити".

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"У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію" – сказав він, відзначивши прийом українських біженців та передачу військової техніки.

"Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло", – сказав Навроцький.

"Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси і своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення" – додав Навроцький.

Він підкреслив, що "виходячи з інтересів Польщі і поляків, і тільки з них, буде приймати всі рішення, що стосуються майбутнього нашої, доброї економічної і політичної співпраці, в тому числі з Українською державою".

"Я також розраховую на більшу присутність польських суб'єктів і польських компаній в Україні та економічну співпрацю. Росію можна перемогти, ми повинні перемогти Росію, але перемогти її можна лише за допомогою згоди між нами", – наголосив Навроцький, говорячи про польсько-українські відносини.

Навроцький, говорячи про початок повномасштабної російської агресії проти України 24 лютого 2022 року, зазначив, що "саме Польща розбудила своїх європейських партнерів в останні дні лютого 2022 року".

"Польський президент звернувся до лідерів вільного світу, а польський прем'єр-міністр відвідав Берлін і німецького канцлера, щоб долучитися більше, ніж відправкою 5 000 касок (...). Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, незважаючи на героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил" – сказав він.

Навроцький, який є також директором польського Інституту національної памʼяті, раніше сказав, що без вирішення історичних питань між Києвом і Варшавою не бачить Україну в Європейському Союзі і в НАТО.

Українське зовнішньополітичне відомство раніше відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

Сам Навроцький нещодавно заявив, що не змінив своєї думки, але в разі перемоги на виборах президента Польщі готовий до діалогу з Україною.