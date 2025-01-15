Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий говорити з Україною щодо історії

Підтримуваний колишньою партією влади "Право і справедливість" кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що досі не бачить Україну в ЄС і НАТО до вирішення історичних протиріч, але готовий до діалогу з цього питання.

Про це Навроцький сказав на прескоференції в польському місті Турек у середу, 15 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Навроцький, який очолює польський Інститут національної памʼяті, заявив, що на посаді президента Польщі хотів би, аби Україна ставилася до нього як до партнера.

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"Дбаючи про польські інтереси, я б чітко повторив, що поки не будуть вирішені наші питання, включаючи ексгумацію жертв Волинського геноциду в Україні, я не бачу майбутнього для України в Європейському Союзі і в НАТО", – заявив він.

Водночас Навроцький заявив про готовність до досягнення домовленостей і додав, щ також очікує від України відкритості у цих питаннях.

"Політичні емоції, світоглядні емоції в цій сукупності не мають великого значення", – підтвердив директор польського Інституту національної памʼяті.

Нагадаємо, минулого тижня Кароль Навроцький, якого як кандидата в президенти Польщі підтримує колишня партія влади "Право і справедливість", сказав, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО".

Українське зовнішньополітичне відомство тоді відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".