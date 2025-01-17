Блинкен: администрация Трампа имеет шанс помочь Украине заключить хорошую сделку

Новая администрация Белого дома во главе с республиканцем Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки для того, чтобы достичь хорошего соглашения для Украины по завершению российско-украинской войны, и установления долговременного мира.

Об этом заявил во время пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает "Европейская правда".

Блинкен отметил действия администрации Джо Байдена, благодаря которым "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России, чтобы реализовать свои имперские планы" не воплотился в жизнь.

"Украина стоит, и это самое важное из всего", – заявил Блинкен.

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Он отметил, что сейчас отмечается влияние на российскую экономику.

"Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные отрасли будущего, которые могли бы стать источником сил для России", – отметил Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что бремя, которое наложила нынешняя администрация на Россию, становится все тяжелее.

"Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры, – Ред.) – она может помочь достичь хорошего соглашения", – уверен Блинкен.

Также он напомнил, что Трамп все время говорит о "хороших соглашениях", а затем для него открывается возможность сделать это, считает Блинкен.

Также глава американской дипломатии подчеркнул, что для хорошей сделки нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.

Это, по его словам, не должно дать Путину возможность передохнуть, перевооружиться и вернуться к агрессии.

"Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он (Путин, – Ред.) не атаковал снова", – уверен он.

Блинкен подчеркнул, что есть много способов сделать это, и действующая администрация обсуждала их с европейскими партнерами, а также делилась с будущей администрацией Трампа.

Подытоживая, Блинкен выразил ожидания, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина не только выжила, но действительно процветала.

Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.

А Байден в своей прощальной речи упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и того, как он "укрепил НАТО".