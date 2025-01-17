Потенційний очільник Мінфіну США готовий посилити санкції проти Росії

Американський бізнесмен Скотт Бессент, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду міністра фінансів, підтримує посилення санкцій проти Росії як частину стратегії завершення російсько-української війни.

Про це він сказав у четвер, 17 січня, на слуханнях у фінансовому комітеті Сенату, пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Бессент заявив, що санкції США проти російського нафтового сектора були занадто слабкими, частково через те, що чинна адміністрація Джо Байдена була занадто стурбована зростанням цін, одночасно обмежуючи видобуток нафти в США.

За його словами, збільшення видобутку нафти в США дозволило б посилити санкції проти російських нафтових компаній.

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"Я думаю, що якщо якісь офіційні особи в Російській Федерації дивляться ці слухання, то вони повинні знати, що якщо мене затвердять і якщо президент Трамп у рамках своєї стратегії попросить припинити війну в Україні, то я на 100% за те, щоб посилити санкції – особливо щодо російських нафтових компаній – до такого рівня, який змусить Росію сісти за стіл переговорів", – сказав Бессент.

Окрім цього, Бессент висловив підтримку планам Трампа щодо введення високих тарифів, заявивши, що вони допоможуть боротися з недобросовісною торговельною практикою, підвищити доходи і посилити переговорні важелі США, в тому числі з неторговельних питань.

Зазначимо, Скотт Бессент – американський фінансист та інвестиційний менеджер, номінований на посаду міністра фінансів США, який раніше працював переважно на Волл-стріт як інвестиційний менеджер.

Після перемоги Трампа на виборах Бессент був номінований на посаду міністра фінансів США після публічного конкурсного відбору.

10 січня адміністрація Джо Байдена запровадила найбільший в історії пакет санкцій проти російського енергетичного сектора.

15 січня під час слухань щодо призначення на посаду державного секретаря США номінант Трампа Марко Рубіо назвав санкції ключовим важелем впливу, який може призвести до мирного врегулювання в Україні.

16 січня агентство Bloomberg писало, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, яка має сприяти врегулюванню війни Росії проти України.