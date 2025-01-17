Потенциальный глава Минфина США готов ужесточить санкции против России

Американский бизнесмен Скотт Бессент, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность министра финансов, поддерживает ужесточение санкций против России как часть стратегии завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в четверг, 17 января, на слушаниях в финансовом комитете Сената, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Бессент заявил, что санкции США против российского нефтяного сектора были слишком слабыми, отчасти из-за того, что действующая администрация Джо Байдена была слишком обеспокоена ростом цен, одновременно ограничивая добычу нефти в США.

По его словам, увеличение добычи нефти в США позволило бы ужесточить санкции против российских нефтяных компаний.

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"Я думаю, что если какие-то официальные лица в Российской Федерации смотрят эти слушания, то они должны знать, что если меня утвердят и если президент Трамп в рамках своей стратегии попросит прекратить войну в Украине, то я на 100% за то, чтобы усилить санкции – особенно в отношении российских нефтяных компаний – до такого уровня, который заставит Россию сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.

Кроме этого, Бессент выразил поддержку планам Трампа по введению высоких тарифов, заявив, что они помогут бороться с недобросовестной торговой практикой, повысить доходы и усилить переговорные рычаги США, в том числе по неторговым вопросам.

Отметим, Скотт Бессент – американский финансист и инвестиционный менеджер, номинированный на должность министра финансов США, ранее работавший преимущественно на Уолл-стрит как инвестиционный менеджер.

После победы Трампа на выборах Бессент был номинирован на должность министра финансов США после публичного конкурсного отбора.

10 января администрация Джо Байдена ввела крупнейший в истории пакет санкций против российского энергетического сектора.

15 января во время слушаний по назначению на должность государственного секретаря США номинант Трампа Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, который может привести к мирному урегулированию в Украине.

16 января агентство Bloomberg писало, что советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать урегулированию войны России против Украины.