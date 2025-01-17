Учасники міністерської зустрічі України та країн Південно-Східної Європи виступили проти ухвалення будь-яких ініціатив щодо майбутнього України без її участі.

Про це йдеться у спільному комюніке учасників зустрічі, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

17 січня 2025 року в Києві вперше відбулася у міністерському форматі зустріч Україна – Південно-Східна Європа.

Вона ґрунтувалася на обговореннях та висновках першого, другого та третього самітів Україна – Південно-Східна Європа, які відбулися відповідно в Афінах 21 серпня 2023 року, в Тирані 28 лютого 2024 року та в Дубровнику 9 жовтня 2024 року.

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Міністри наголосили, що війна Росії проти України є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, що впливає на весь європейський континент та світ, має глибокий вплив на Південно-Східну Європу.

"Ми рішуче підтримуємо принцип, що жодних ініціатив щодо майбутнього України не може бути прийнято без участі України.

Ми повністю підтримуємо право України самостійно обирати власні шляхи забезпечення безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", – йдеться у комюніке.

Міністри підтвердили, що формула миру є реалістичним та життєздатним механізмом, спрямованим на відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру, безпеки та стабільності для України та всієї Європи.

"Ми продовжимо зусилля з глобального інформування для заохочення широкої глобальної підтримки формули миру", – заявили міністри.

Вони також закликали всю міжнародну спільноту, яка працює над відновленням міжнародного миру та безпеки на глобальному рівні, посилити підтримку України шляхом подальшого надання всебічної допомоги для протидії російській загарбницькій війні.

Крім того, міністри підтвердили відданість підтримці притягнення до міжнародної відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час війни Росії проти України.

"Ми засуджуємо всі порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи невибіркові та навмисні напади на критично важливу цивільну та енергетичну інфраструктуру, націлювання на гуманітарних працівників та об’єкти, пов’язане з конфліктом сексуальне насильство, примусове переміщення та інші дії, що підривають безпеку та захист цивільного населення", – наголошується у комюніке.

Також міністри наголосили, що стала диверсифікація джерел постачання енергії життєво важлива для економічної безпеки країн Південно-Східної Європи.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати над зміцненням енергетичної безпеки, розвитком взаємозв'язків та підвищенням безпеки постачання енергії в регіоні. Ми висловлюємо солідарність та підкреслюємо роль приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України", – заявили вони.

Сторони також домовилися про подальшу співпрацю на шляху до інтеграції України та країн Західних Балкан у Європейський Союз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Хорватії для участі в саміті Україна – Південно-Східна Європа повідомив про підписання з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем Угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами