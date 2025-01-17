Страны Юго-Восточной Европы – против инициатив о будущем Украины без участия Киева

Участники министерской встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы выступили против принятия любых инициатив относительно будущего Украины без ее участия.

Об этом говорится в совместном коммюнике участников встречи, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

17 января 2025 года в Киеве впервые состоялась в министерском формате встреча Украина – Юго-Восточная Европа.

Она основывалась на обсуждениях и выводах первого, второго и третьего саммитов Украина – Юго-Восточная Европа, которые состоялись соответственно в Афинах 21 августа 2023 года, в Тиране 28 февраля 2024 года и в Дубровнике 9 октября 2024 года.

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Министры подчеркнули, что война России против Украины представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, влияет на весь европейский континент и мир, оказывает глубокое влияние на Юго-Восточную Европу.

"Мы решительно поддерживаем принцип, что никаких инициатив относительно будущего Украины не может быть принято без участия Украины.

Мы полностью поддерживаем право Украины самостоятельно выбирать собственные пути обеспечения безопасности и определять свое будущее без внешнего вмешательства", – говорится в коммюнике.

Министры подтвердили, что формула мира является реалистичным и жизнеспособным механизмом, направленным на восстановление всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, безопасности и стабильности для Украины и всей Европы.

"Мы продолжим усилия по глобальному информированию для поощрения широкой глобальной поддержки формулы мира", – заявили министры.

Они также призвали все международное сообщество, которое работает над восстановлением международного мира и безопасности на глобальном уровне, усилить поддержку Украины путем дальнейшего оказания всесторонней помощи для противодействия российской захватнической войне.

Кроме того, министры подтвердили приверженность поддержке привлечения к международной ответственности за военные преступления, совершенные во время войны России против Украины.

"Мы осуждаем все нарушения международного гуманитарного права, включая неизбирательные и преднамеренные нападения на критически важную гражданскую и энергетическую инфраструктуру, нацеливание на гуманитарных работников и объекты, связанное с конфликтом сексуальное насилие, принудительное перемещение и другие действия, подрывающие безопасность и защиту гражданского населения", – отмечается в коммюнике.

Также министры отметили, что стала диверсификация источников поставок энергии жизненно важна для экономической безопасности стран Юго-Восточной Европы.

"Мы продолжим тесно сотрудничать над укреплением энергетической безопасности, развитием взаимосвязей и повышением безопасности поставок энергии в регионе. Мы выражаем солидарность и подчеркиваем роль частного сектора в восстановлении энергетического сектора Украины", – заявили они.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве на пути к интеграции Украины и стран Западных Балкан в Европейский Союз.

Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках визита в Хорватию для участия в саммите Украина – Юго-Восточная Европа сообщил о подписании с премьером Хорватии Андреем Пленковичем Соглашения о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами