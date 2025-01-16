У Словаччині стався напад з ножем у гімназії, відомо про двох загиблих

У містечку на півночі Словаччини стався напад з ножем у старшій школі, внаслідок якого двоє людей загинули; підозрюваний – 18-річний хлопець.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Інцидент стався вдень у четвер 16 січня у гімназії містечка Списька Стара Вес, що на півночі країни під кордоном з Польщею. Медики приїхали на виклик близько 13:00 за місцевим часом.

"Підтверджено дві смерті, один пацієнт – у критичному стані. Кількість інших постраждалих ще уточнюється", – повідомила представниця оперативного центру рятувальних служб Данка Капакова.

Реклама:

Поліція оголосила про розшук 18-річного учня, закликавши тих, хто побачить його, не намагатись затримати його самостійно. Невдовзі повідомили, що хлопця вже затримали.

Його підозрюють у завданні поранень викладачеві і двом однокласникам.

За джерелами видання у правоохоронних органах, юнак не отримав серйозних поранень під час затримання.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток засудив напад і повідомив, що особисто їде на місце подій.

Нагадаємо, у грудні напад з ножем у школі стався у столиці Хорватії, внаслідок дій 19-річного хлопця загинула 7-річна дитина.

У вересні в Португалії 12-річний школяр поранив ножем шістьох дітей.