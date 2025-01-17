Премʼєр Британії хоче утриматись при владі 10 років

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер, чия Лейбористська партія після переконливої перемоги в липні 2024 року суттєво втратила рейтинг, висловив намір залишитись при владі на два терміни – 10 років.

Про це він сказав в інтервʼю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стармер заявив, що наразі не має наміру ініціювати дострокові парламентські вибори, нагадавши, що до чергових виборів ще чотири з половиною роки.

"Я нагадую собі, що чотири з половиною роки тому Борис Джонсон був прем'єр-міністром з дуже високим рейтингом, і більшість коментаторів говорили, що він буде прем'єр-міністром наступні 10 років", – сказав британський премʼєр.

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"Тому я глибоко переконаний, що потрібно робити кожен крок у міру того, як він з'являється, зустрічати кожен виклик у міру того, як він з'являється, дивитися на довгострокову перспективу і не відволікатися на зовнішні шуми", – додав він.

На питання, чи готовий він особисто відпрацювати повні два терміни на посаді прем'єр-міністра Британії, Стармер відповів ствердно.

"Ми прагнемо десятиліття національного оновлення. Я завжди казав, що на це потрібен час. Ми побачимо суттєві зміни протягом першого терміну лейбористського уряду, але ми говоримо про десятиліття національного оновлення, і я маю намір його очолити", – підкреслив політик.

Лейбористи Стармера, яким допомогло прийти до влади розчарування виборців 14-річним правлінням консерваторів, зазнали низки перших невдач, зокрема обурення тим, що деякі міністри беруть хабарі, і наслідки бюджету, що підвищує податки.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, права партія Найджела Фараджа Reform UK є другою за популярністю політичною партією в Британії і відстає від керівної Лейбористської партії лише на один процентний пункт.