Премьер Британии хочет удержаться у власти 10 лет

Британский премьер-министр Кир Стармер, чья Лейбористская партия после убедительной победы в июле 2024 года существенно потеряла рейтинг, выразил намерение остаться у власти на два срока – 10 лет.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Стармер заявил, что пока не намерен инициировать досрочные парламентские выборы, напомнив, что до очередных выборов еще четыре с половиной года.

"Я напоминаю себе, что четыре с половиной года назад Борис Джонсон был премьер-министром с очень высоким рейтингом, и большинство комментаторов говорили, что он будет премьер-министром следующие 10 лет", – сказал британский премьер.

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"Поэтому я глубоко убежден, что нужно делать каждый шаг по мере того, как он появляется, встречать каждый вызов по мере того, как он появляется, смотреть на долгосрочную перспективу и не отвлекаться на внешние шумы", – добавил он.

На вопрос, готов ли он лично отработать полные два срока на посту премьер-министра Британии, Стармер ответил утвердительно.

"Мы стремимся к десятилетию национального обновления. Я всегда говорил, что на это нужно время. Мы увидим существенные изменения в течение первого срока лейбористского правительства, но мы говорим о десятилетии национального обновления, и я намерен его возглавить", – подчеркнул политик.

Лейбористы Стармера, которым помогло прийти к власти разочарование избирателей 14-летним правлением консерваторов, потерпели ряд первых неудач, в частности возмущение тем, что некоторые министры берут взятки, и последствия бюджета, повышающего налоги.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, правая партия Найджела Фараджа Reform UK является второй по популярности политической партией в Британии и отстает от правящей Лейбористской партии лишь на один процентный пункт.