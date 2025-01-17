Оппозиция Польши за месяц нарастила рейтинги, у партии премьера – падение

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) в последнем опросе фирмы United Surveys оказалась на первом месте, тогда как "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска – на втором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Wirtualna Polska, по заказу которого проводился опрос.

Согласно опросу, за последний месяц "ПиС" набрала пять процентных пунктов поддержки и пользуется поддержкой 32,4% респондентов. А вот "Гражданская коалиция" Туска потеряла 2,1 пункта и имеет рейтинг 29,2%.

На третьем месте в опросе оказалась ультраправая "Конфедерация" с 13,5%, которая за месяц набрала 3,6 процентного пункта поддержки.

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Блок "Третий путь" теперь может рассчитывать на 9% голосов избирателей – на 1,4 пункта меньше, чем месяц назад, а "Левые" – на 7,2% (на 1,6 пункта меньше). Обе эти политсилы сейчас входят в правительственную коалицию.

В опросе United Surveys уменьшилось количество тех, кто не определился с выбором. Ответ "не знаю/трудно сказать" дали лишь 5,4% респондентов, тогда как месяц назад таких было 11%.

Опрос проводился компанией United Surveys для Wirtualna Polska 10-12 января 2025 года, выборка опроса охватила 1000 взрослых поляков, с погрешностью примерно 3%.

Отметим, что другой опрос на этой неделе свидетельствовал, что рейтинги "Гражданской коалиции" и "Права и справедливости" почти сравнялись: 31,9% против 30,7%.

Тот же опрос показал, что кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский имеет самую высокую поддержку среди других кандидатов (29,8%), но это на девять пунктов меньше, чем в декабре.