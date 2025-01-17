У ЄС пояснили, чому не реагують на заяви Трампа щодо Гренландії

Європейський Союз очікує формування адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа та розраховує на конструктивну співпрацю, тому наразі не реагує на його заяви стосовно Гренландії.

Про це представники Європейської комісії заявили на брифінгу в пʼятницю, 17 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На брифінгу в Брюсселі представників Єврокомісії попросили прокоментувати заяви Трампа про його погляди на Гренландію, що супроводжуються погрозами економічних заходів щодо члена Європейського союзу – Данії.

Представниця виконавчого органу ЄС Паула Піньо заявила, що в Єврокомісії заяви Трампа "взяли до відома".

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"Ми наразі не вживаємо жодних дій, оскільки очікуємо, коли буде сформовано уряд (США. – Ред.), а це має статися найближчими днями, і тоді ми конкретно побачимо, що відбуватиметься, і почнемо діяти відповідним чином", – додала вона.

Речник Єврокомісії з питань торгівлі Олоф Гілл наголосив, що європейська сторона прагне працювати з майбутньою адміністрацією США "конструктивно і знаходити взаємовигідні компроміси".

"І, якщо буде необхідно, ми готові захищати законні інтереси наших держав-членів і наших підприємств", – додав Гілл.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, раніше повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Раніше обраний президент США також не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, хоча його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув таку можливість.

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