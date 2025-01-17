В ЕС объяснили, почему не реагируют на заявления Трампа по Гренландии

Европейский Союз ожидает формирования администрации будущего президента США Дональда Трампа и рассчитывает на конструктивное сотрудничество, поэтому пока не реагирует на его заявления относительно Гренландии.

Об этом представители Европейской комиссии заявили на брифинге в пятницу, 17 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На брифинге в Брюсселе представителей Еврокомиссии попросили прокомментировать заявления Трампа о его взглядах на Гренландию, сопровождающиеся угрозами экономических мер в отношении члена Европейского союза – Дании.

Представитель исполнительного органа ЕС Паула Пиньо заявила, что в Еврокомиссии заявления Трампа "приняли к сведению".

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"Мы пока не предпринимаем никаких действий, поскольку ожидаем, когда будет сформировано правительство (США. – Ред.), а это должно произойти в ближайшие дни, и тогда мы конкретно увидим, что будет происходить, и начнем действовать соответствующим образом", – добавила она.

Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Олоф Гилл подчеркнул, что европейская сторона стремится работать с будущей администрацией США "конструктивно и находить взаимовыгодные компромиссы".

"И, если будет необходимо, мы готовы защищать законные интересы наших государств-членов и наших предприятий", – добавил Гилл.

Трамп, который вступит в должность 20 января, ранее вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Ранее избранный президент США также не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, хотя его вице-президент Джей Ди Вэнс отверг такую возможность.

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