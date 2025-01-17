У парламенті Британії закрили бар після інциденту з підмішуванням наркотика в напій

Один з найвідоміших барів парламенту Великої Британії Stranger's Bar тимчасово закривається після того, як стало відомо про випадки підмішування наркотиків в алкогольні напої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітниця британського парламенту поскаржилась на spiking – так англійською називають підмішування в напої наркотиків з тим, аби дівчина знепритомніла, після чого її можуть зґвалтувати.

Інцидент, який стався 7 січня, нині розслідує поліція Лондона.

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"Бар Strangers' Bar буде закритий з понеділка 20 січня, поки переглядаються заходи безпеки та охорони. Безпека всіх, хто перебуває на території, залишається ключовим пріоритетом обох палат", – оголосили в парламенті.

Як пише Politico, культура вживання алкоголю у парламенті Британії є предметом постійних дискусій, рішення закрити один із його барів є вкрай незвичним.

Інший бар парламенту, відомий як Sports and Social, був закритий після сутички за участю двох співробітників парламенту у 2017 році, а потім знову відкрився.

У парламенті Британії розташовані близько десятка барів і ресторанів, де подають алкоголь. Деякі з них були відкриті ще в XIX столітті.

Раніше повідомлялось, що авіакомпанія Ryanair хоче запровадити ліміт у два алкогольні напої в аеропортах на тлі інцидентів з п'яними дебоширами на борту.