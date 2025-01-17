В парламенте Британии закрыли бар после инцидента с подмешиванием наркотика в напиток

Один из самых известных баров парламента Великобритании Stranger's Bar временно закрывается после того, как стало известно о случаях подмешивания наркотиков в алкогольные напитки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудница британского парламента пожаловалась на spiking – так на английском называют подмешивание в напитки наркотиков с тем, чтобы девушка потеряла сознание, после чего ее могут изнасиловать.

Инцидент, который произошел 7 января, сейчас расследует полиция Лондона.

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"Бар Strangers' Bar будет закрыт с понедельника 20 января, пока пересматриваются меры безопасности и охраны. Безопасность всех, кто находится на территории, остается ключевым приоритетом обеих палат", – объявили в парламенте.

Как пишет Politico, культура употребления алкоголя в парламенте Британии является предметом постоянных дискуссий, решение закрыть один из его баров является крайне необычным.

Другой бар парламента, известный как Sports and Social, был закрыт после стычки с участием двух сотрудников парламента в 2017 году, а затем снова открылся.

В парламенте Британии расположены около десятка баров и ресторанов, где подают алкоголь. Некоторые из них были открыты еще в XIX веке.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair хочет ввести лимит в два алкогольных напитка в аэропортах на фоне инцидентов с пьяными дебоширами на борту.