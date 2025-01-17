Инаугурацию Трампа перенесут в помещение из-за морозной погоды

Ожидается, что инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа будет перенесена в понедельник в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Об этом сообщили CNN несколько источников, которые непосредственно знакомы с планами, вскоре информацию подтвердил сам Трамп, передает "Европейская правда".

Планируется, что Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу в Ротонде Капитолия.

Обсуждение места проведения инаугурационного парада и других торжеств еще продолжаются. Однако команда Трампа ведет переговоры о потенциальном проведении некоторых торжеств на арене Capitol One, где Трамп проведет митинг в воскресенье.

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Команда Трампа также ведет переговоры с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям о том, как обращаться с десятками тысяч людей, которые планировали прийти к Национальной аллее, чтобы стать свидетелями приведения Трампа к присяге.

Эти решения все еще находятся на стадии рассмотрения, сообщили источники CNN.

Чиновники обеспокоены тем, что низкие температуры могут представлять риск для здоровья посетителей и гостей.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, который возглавляет партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.

Подробнее об инаугурации Трампа читайте в статье В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где здесь "измена"