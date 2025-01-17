У столиці Греції страйкуватимуть водії таксі

Афінські таксисти припинять роботу в четвер, 23 січня.

Про це повідомила їх профспілка SATA, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Таксі не працюватимуть з 9:00 до 15:00, після чого відбудеться марш протесту до міністерства транспорту та інфраструктури.

Профспілка відзначила своє одностайне рішення активізувати зусилля щодо нового дорожнього кодексу, зокрема, виступаючи за те, щоб завантаженим таксі було дозволено їздити по смугах для автобусів.

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Нагадаємо, 8 січня у низці міст Румунії сотні поліцейських вийшли на протест, обурюючись тим, що їм більше не платитимуть за понаднормову роботу.

Крім того, в Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.