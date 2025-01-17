В столице Греции будут бастовать водители такси

Афинские таксисты прекратят работу в четверг, 23 января.

Об этом сообщил их профсоюз SATA, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Такси не будут работать с 9:00 до 15:00, после чего состоится марш протеста к министерству транспорта и инфраструктуры.

Профсоюз отметил свое единогласное решение активизировать усилия по новому дорожному кодексу, в частности, выступая за то, чтобы загруженным такси было разрешено ездить по полосам для автобусов.

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Напомним, 8 января в ряде городов Румынии сотни полицейских вышли на протест, возмущаясь тем, что им больше не будут платить за сверхурочную работу.

Кроме того, в Италии в конце ноября устроили национальную забастовку против бюджетных планов правительства.