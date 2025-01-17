Мэр Варшавы хочет ужесточить требования программы помощи детям для украинцев

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Мэр Варшавы и кандидат в президенты от правительственной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский выступил за то, чтобы польская программа помощи на детей, известная как "800 плюс", касалась только тех украинцев, которые имеют работу в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мэр польской столицы с четверга начал предвыборную кампанию, сначала на Подляшье, где он убеждает жителей региона проголосовать за него на президентских выборах, запланированных на 18 мая.

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"Для нас важнее всего, чтобы каждый, кто приходит к нам и хочет рассчитывать на поддержку, укреплял экономику. И именно поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, что касается таких льгот, как "800 плюс" для украинцев, они должны им принадлежать, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше", – сказал Тшасковский, чьи слова были встречены аплодисментами.

"Это изменение, которое соответствует здравому смыслу, и поэтому я обращаюсь к правительству с просьбой поработать над изменением закона, чтобы этот тип требований был учтен", – добавил он.

Кандидат в президенты пояснил, что Польша не должна совершить ошибку, которую когда-то сделали другие западные страны, такие как Германия или Швеция, в которые, по его словам, "было просто выгодно приезжать только за социальные выплаты".

Он также обратил внимание на то, что подавляющее большинство украинцев сейчас работает в Польше. "Подавляющее большинство из них способствует тому, что наша экономика растет", – подчеркнул он.

Программа "Семья 500 плюс" была введена правительством "Права и справедливости" 1 апреля 2016 года. В соответствии с ней, семьи с детьми на иждивении имели право на пособие на воспитание ребенка в размере 500 злотых на ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, который получает семья. С 1 января 2024 года размер этого пособия составляет 800 злотых в месяц на ребенка.

Выплаты в 800 злотых распространяются на тех украинцев, кто легально въехал в Польшу из Украины после 23 февраля 2022 года. В середине 2024-го Варшава ужесточила критерии предоставления помощи – украинский ребенок имел право на нее, но только если он посещает польскую школу или детский сад.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время последнего визита в Польшу встретился с Рафалом Тшасковским. Мэр Варшавы и кандидат в президенты заявил о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО – в противовес поддерживаемому оппозицией кандидату Каролю Навроцкому.