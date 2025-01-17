Ексміністр енергетики Литви очолив наглядову раду "Енергоатому"

Наглядова рада акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" у пʼятницю, 17 січня, обрала своїм головою колишнього міністра енергетики Литви Ярека Неверовича.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство енергетики України.

На засіданні наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Неверовича обрали головою, а його заступником – Майкла Кірста, експерта у сфері ядерної енергетики.

Крім того, рада сформувала комітети та затвердила план роботи на 2025 рік.

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Ярек Неверович – колишній міністр енергетики Литви та колишній радник президента країни з питань довкілля та інфраструктури, який досі був незалежним членом наглядової ради "Енергоатома".

Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради ще в червні 2024 року вона повноцінно так і не розпочала роботу.

Джерела "Інтерфакс-Україна" раніше говорили, що незалежних членів не влаштовує сума винагороди.

Посли країн "Групи семи" нещодавно закликали прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" було перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. У січні 2024 року відбулася його державна реєстрація.