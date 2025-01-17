Экс-министр энергетики Литвы возглавил наблюдательный совет "Энергоатома"

Наблюдательный совет акционерного общества "НАЭК „Энергоатом" в пятницу, 17 января, избрал своим председателем бывшего министра энергетики Литвы Ярека Неверовича.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

На заседании наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" Неверовича избрали председателем, а его заместителем – Майкла Кирста, эксперта в сфере ядерной энергетики.

Кроме того, совет сформировал комитеты и утвердил план работы на 2025 год.

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Ярек Неверович – бывший министр энергетики Литвы и бывший советник президента страны по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, который до сих пор был независимым членом наблюдательного совета "Энергоатома".

Украина добровольно согласилась привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие с рекомендациями ОЭСР, но с момента избрания нового совета еще в июне 2024 года он полноценно так и не начал работу.

Источники "Интерфакс-Украина" ранее говорили, что независимых членов не устраивает сумма вознаграждения.

Послы стран "Группы семи" недавно призвали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля как можно быстрее обеспечить работу наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом" было преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. В январе 2024 года состоялась его государственная регистрация.