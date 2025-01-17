У Румунії виявили уламки двох російських БПЛА після нічної атаки на Україну

Румунські військові та правоохоронці після обстеження прикордонної території ідентифікували два місця з уламками російських безпілотників після атаки Росії по Україні в ніч проти 17 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони Румунії.

Міжвідомча група, до складу якої увійшли представники румунського Міноборони, виявила дві зони падіння уламків безпілотних літальних апаратів "Герань 1/2" російського виробництва.

Одне місце падіння розташоване між населеними пунктами Чаталкіой (повіт Тулча) та Тудор-Владіміреску (повіті Ботошані), а друге – на південь від Кілія-Веке (повіт Тулча).

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"Падіння уламків безпілотника не вплинуло на інфраструктуру, жодних матеріальних збитків зафіксовано не було", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Румунії вкотре засудило атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, мешканці румунських сіл над Дунаєм вночі 17 січня отримали сповіщення повітряної тривоги через атаку російських БПЛА на українські порти над Дунаєм.

Вранці Міноборони Румунії повідомило, що у зв’язку з цим піднімали винищувачі та що в районі навпроти українського Ізмаїла виявили місце ймовірного падіння БПЛА.

Це останній із серії схожих випадків за роки повномасштабної війни Росії проти України.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).