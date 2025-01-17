Прем’єр Румунії прокоментував падіння чергового російського БПЛА на території країни

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку запевнив, що повітряні сили країни завчасно відстежували курс безпілотника, який у підсумку впав на румунському березі Дунаю, і він не становив загрози для громадян.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Чолаку на брифінгу запитали, чи влада Румунії вживає якихось додаткових заходів після того, як в районі селища Плауру (на румунському березі Дунаю навпроти Ізмаїла) впали уламки російського БПЛА, одного з тих, якими Росія атакувала українські порти на Дунаї.

Прем’єр відповів, що "проблем із безпекою" для громадян Румунії під час цього інциденту не було.

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"Курс цього безпілотника був відомий близько 01:55, були підняті винищувачі F-16. Не було жодних проблем – його відстежували задовго до того, як він залетів на територію Румунії. Я бачив, що Міноборони у своїй заяві надало роз’яснення… Дуже ймовірно, що після експертизи з’ясується, що його (БПЛА) збили українські зенітки", – сказав Марчел Чолаку.

Нагадаємо, мешканці румунських сіл над Дунаєм вночі 17 січня отримали сповіщення повітряної тривоги через атаку російських БПЛА на українські порти над Дунаєм.

Вранці Міноборони Румунії повідомило, що у зв’язку з цим піднімали винищувачі та що в районі навпроти українського Ізмаїла виявили місце ймовірного падіння БПЛА.

Це останній із серії схожих випадків за роки повномасштабної війни Росії проти України.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Нагадаємо, російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови. На початку вересня російський "Шахед" вперше залетів на територію Латвії через Білорусь і розбився там.