Глава МВС Естонії не вважає розумною ідею закриття кордону з РФ

В Естонії є план на той випадок, якщо буде потрібно закрити естонсько-російський кордон, але такий крок спровокував би хвилю міграції.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс у передачі Esimene stuudio на каналі ETV, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Закриття естонсько-російського кордону може спричинити навалу мігрантів, повідомив Ляенеметс, відповідаючи на запитання ведучого про те, чому кордон між Естонією і Росією залишається відкритим, якщо Росія завдає шкоди власності Естонії, перерізаючи необхідні для енергопостачання морські кабелі.

"У нас є план на випадок, якщо нам знадобиться закрити цей кордон. Питання тільки в тому, чи зможе закриття кордону змусити росіян передумати? Ні, не змусить. Чи може закриття кордону призвести до ще більшого натиску мігрантів, як у Польщі або якій-небудь іншій країні? Ми не знаємо.

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Але якщо це станеться, ми маємо зважати на те, що нам потрібно буде витрачати на це ресурси безпеки. Це матиме дуже великі витрати для суспільства. Чи розумно це? Ні, не розумно", – сказав міністр.

В Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала 13 січня законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо нещодавно заявив, що кордон із Росією залишиться закритим. Кордон між двома кранами закритий вже понад рік.