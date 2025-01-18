Глава МВД Эстонии не считает разумной идею закрытия границы с РФ

В Эстонии есть план на тот случай, если потребуется закрыть эстонско-российскую границу, но такой шаг спровоцировал бы волну миграции.

Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс в передаче Esimene stuudio на канале ETV, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Закрытие эстонско-российской границы может вызвать нашествие мигрантов, сообщил Ляенеметс, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели.

"У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить россиян передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем.

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Но если это произойдет, мы должны учитывать то, что нам нужно будет тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие затраты для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно", – сказал министр.

В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала 13 января законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо недавно заявил, что граница с Россией останется закрытой. Граница между двумя странами закрыта уже более года.