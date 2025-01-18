Глава МВД Эстонии не считает разумной идею закрытия границы с РФ
В Эстонии есть план на тот случай, если потребуется закрыть эстонско-российскую границу, но такой шаг спровоцировал бы волну миграции.
Об этом сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс в передаче Esimene stuudio на канале ETV, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
Закрытие эстонско-российской границы может вызвать нашествие мигрантов, сообщил Ляенеметс, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели.
"У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить россиян передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем.
Но если это произойдет, мы должны учитывать то, что нам нужно будет тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие затраты для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно", – сказал министр.
В Эстонии оппозиционная партия "Отечество" инициировала 13 января законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо недавно заявил, что граница с Россией останется закрытой. Граница между двумя странами закрыта уже более года.