Сара Вагенкнехт, лідерка німецької ультралівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт" наполягає на припиненні поставок зброї в Україну.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданням Funke Media Group, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Ми повинні запропонувати Росії негайно припинити постачання зброї, якщо Росія погодиться на припинення вогню на нинішній лінії фронту і початок мирних переговорів", – сказала Вагенкнехт.

За її словами, поставки зброї не покращили позицію України.

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Вона назвала безвідповідальним той факт, що віцеканцлер Роберт Габек і міністр оборони Борис Пісторіус закликали до подальшої допомоги у розмірі трьох мільярдів євро.

Вагенкнехт також застерігає від відправки німецьких солдатів в Україну для забезпечення мирного врегулювання.

"Україна потребує гарантій безпеки, але вони повинні бути надані нейтральними державами", – сказала вона. Вагенкнехт назвала Бразилію, Китай, Індію та Туреччину нейтральними державами.

Минулого тижня журнал Spiegel повідомив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус наполягали на наданні Україні зброї на суму близько 3 мільярдів євро напередодні виборів, але Шольц заблокував цю пропозицію.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро, але визнав, що рішення ще не ухвалено.