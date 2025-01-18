Немецкая "подруга Путина" в очередной раз призвала прекратить поставлять оружие Украине

Сара Вагенкнехт, лидер немецкой ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" настаивает на прекращении поставок оружия в Украину.

Об этом она сказала в интервью изданию Funke Media Group, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Мы должны предложить России немедленно прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня на нынешней линии фронта и начало мирных переговоров", – сказала Вагенкнехт.

По ее словам, поставки оружия не улучшили позицию Украины.

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Она назвала безответственным тот факт, что вице-канцлер Роберт Габек и министр обороны Борис Писториус призвали к дальнейшей помощи в размере трех миллиардов евро.

Вагенкнехт также предостерегает от отправки немецких солдат в Украину для обеспечения мирного урегулирования.

"Украина нуждается в гарантиях безопасности, но они должны быть предоставлены нейтральными государствами", – сказала она. Вагенкнехт назвала Бразилию, Китай, Индию и Турцию нейтральными государствами.

На прошлой неделе журнал Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивали на предоставлении Украине оружия на сумму около 3 миллиардов евро накануне выборов, но Шольц заблокировал это предложение.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро, но признал, что решение еще не принято.