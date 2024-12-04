Новий уряд Литви обіцяє бути готовим прийняти німецьку бригаду у 2027 році

Попри занепокоєння щодо термінів розгортання німецької бригади, новий уряд Литви прагне вкластися у визначений термін – кінець 2027 року.

Про це пише LRT із посиланням на проєкт програми майбутнього уряду прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, передає "Європейська правда".

Як зазначив суспільний литовський мовник, у проєкті програми Палуцкаса акцентовано, що новий уряд забезпечить постійну дислокацію німецької бригади в Литві в 2027 році.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року Німеччина взяла на себе зобов'язання розмістити в Литві військову частину розміром із бригаду в межах зміцнення східного флангу НАТО.

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Як зазначив мовник, минулого місяця президент країни Гітанас Науседа заявив, що Литва може дещо відстати від графіка підготовки до прийому німецької бригади, посилаючись на певні затримки у створенні інфраструктури, необхідної для її розгортання.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".

В середині вересня Литва та Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади у Литві.