Литва направит в Косово военных и офицеров службы безопасности

Литва отправляет девять офицеров Группы быстрого реагирования и контратаки Службы общественной безопасности в Косово, чтобы помочь балканской стране в подготовке к парламентским выборам, которые состоятся в следующем месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовские офицеры примут участие в мероприятиях Европейских жандармских сил (EUROGENDFOR) и Миссии Европейского Союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (EULEX), чтобы помочь обеспечить стабильность и безопасность в регионе, сообщила в пятницу Служба общественной безопасности.

"В свете потенциальных рисков для безопасности, EULEX официально обратилась к EUROGENDFOR с просьбой о развертывании нового сформированного полицейского подразделения", – заявили в Службе.

Реклама:

"Это подразделение, которое будет выступать в качестве второй силы реагирования, будет гарантировать, что косовская полиция будет иметь всю необходимую поддержку в случае возможных беспорядков", – добавили в Службе.

Литовские офицеры, которые должны отбыть в воскресенье, будут работать вместе со своими коллегами из Франции, Италии, Португалии и Польши, реагируя на беспорядки и вооруженные нападения, а также усиливая безопасность во время избирательного периода.

Парламентские выборы в Косово запланированы на 9 февраля.

Литва также отправит больше военных в миссию НАТО в Косово, заявила в пятницу министр обороны Довиле Шакалиене.

"Одно из принятых решений – увеличить мандат [...] операции НАТО в Косово; мы планируем предоставить подразделение размером во взвод", – сказала Шакалиене после заседания Государственного совета обороны.

"Это особенно важно для наших немецких партнеров. Мы хотим укрепить сотрудничество в этой сфере и продемонстрировать нашу способность участвовать в международных операциях, потому что нельзя только брать, но и отдавать", – добавила она.

Взвод, как правило, состоит из около 30 военнослужащих.

Ранее Литва планировала направить в многонациональную операцию до пяти военных и гражданских лиц.

Вильнюс и Берлин активно сотрудничают в сфере обороны с 2017 года, когда Германия возглавила батальон НАТО, дислоцированный в Литве.

Литва также закупила у Германии значительное количество военной техники.

Ожидается, что к 2027 году Берлин развернет в Литве бригаду численностью 5 000 человек.

С 2012 года литовские войска участвуют в международных операциях, в том числе в миссиях под руководством НАТО в Турции, Косово, Афганистане, Ираке и других странах.