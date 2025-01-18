Меркель: без підтримки США Україна не збережеться як незалежна держава
За словами колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Україна не може залишатися незалежною державою без підтримки США та НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FAZ.
Трансатлантичне партнерство сьогодні є ще більш необхідним, ніж раніше, сказала Меркель незадовго до того, як Дональд Трамп буде приведений до присяги в якості президента США.
З нападом Росії на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку – територіальна недоторканність – став неефективним, сказала вона, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.
Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, "щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою", заявила Меркель.
Меркель назвала Трампа "особливим президентом". Він захищає "законні інтереси" США, але в багатосторонньому співробітництві не вірить у "безпрограшні ситуації", а вважає, що завжди є переможець і переможений.
"Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього", – сказала Меркель, за значивши, що США також було б нерозумно не шукати союзників у Європі. "Ми також є сильним фактором", – сказала вона.
Як повідомлялося, кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц бачить в президентстві Дональда Трампа можливість для Європи.
Новообраний американський президент Дональд Трамп раніше підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП. Німеччина за канцлерства Меркель не виконувала і вимоги витрачати 2% на оборону, через що Трамп її нещадно критикував.