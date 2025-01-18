Меркель: без поддержки США Украина не сохранится как независимое государство

По словам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, Украина не может оставаться независимым государством без поддержки США и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает FAZ.

Трансатлантическое партнерство сегодня является еще более необходимым, чем раньше, сказала Меркель незадолго до того, как Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве президента США.

С нападением России на Украину основной принцип европейского послевоенного порядка – территориальная неприкосновенность – стал неэффективным, сказала она, выступая на приеме Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе.

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Только с США и в рамках НАТО можно достичь того, "чтобы Путин не выиграл войну и чтобы Украина осталась независимым государством", заявила Меркель.

Меркель назвала Трампа "особенным президентом". Он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве не верит в "беспроигрышные ситуации", а считает, что всегда есть победитель и проигравший.

"Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем реагировать на него", – сказала Меркель, отметив, что США также было бы глупо не искать союзников в Европе. "Мы также являемся сильным фактором", – сказала она.

Как сообщалось, кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц видит в президентстве Дональда Трампа возможность для Европы.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП. Германия при канцлерстве Меркель не выполняла и требования тратить 2% на оборону, из-за чего Трамп ее нещадно критиковал.